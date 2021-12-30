Брюссель, , 16:02 — REGNUM Для того чтобы противостоять новым штаммам коронавирусной инфекции, необходимо повышать уровень вакцинации граждан. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вакцинация (сс) qimono

Она отметила, что на сегодняшний день в Европейском союзе вакцинировано более 78% взрослого населения. По её словам, в 2021 году миллионы жителей ЕС получили прививки от новой инфекции.

«Однако чтобы бороться с различными вариантами, нам необходимо ещё больше повысить показатели вакцинации», — написала фон дер Ляйен в Твиттер.

Глава Еврокомисии добавила, что доз для вакцинации и повторных прививок в ЕС достаточно.

«Так что давайте сделаем это», — призвала она граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейская комиссия рекомендовала странам — членам ЕС ограничить срок действия сертификата о вакцинации от COVID-19 девятью месяцами. Отмечается, что сертификат будет действовать три дополнительных месяца, что позволит европейскому правительству скорректировать планы по выпуску бустерных доз вакцины, затем гражданам ЕС потребуется вакцинироваться повторно и продлить имеющийся сертификат.

В настоящее время в Евросоюзе выдано 807 млн цифровых сертификатов о вакцинации.