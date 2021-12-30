Брюссель, 30 декабря 2021, 16:02 — REGNUM Для того чтобы противостоять новым штаммам коронавирусной инфекции, необходимо повышать уровень вакцинации граждан. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она отметила, что на сегодняшний день в Европейском союзе вакцинировано более 78% взрослого населения. По её словам, в 2021 году миллионы жителей ЕС получили прививки от новой инфекции.
Глава Еврокомисии добавила, что доз для вакцинации и повторных прививок в ЕС достаточно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейская комиссия рекомендовала странам — членам ЕС ограничить срок действия сертификата о вакцинации от COVID-19 девятью месяцами. Отмечается, что сертификат будет действовать три дополнительных месяца, что позволит европейскому правительству скорректировать планы по выпуску бустерных доз вакцины, затем гражданам ЕС потребуется вакцинироваться повторно и продлить имеющийся сертификат.
В настоящее время в Евросоюзе выдано 807 млн цифровых сертификатов о вакцинации.