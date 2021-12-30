Москва, , 16:01 — REGNUM В последнюю неделю 2021 года Telegram-каналы страны поделились со своими читателями множеством занимательных и необычных историй: вакансии обнимателя и хвалителя, фейерверк из «Жигули» и многое другое. Самое интересное читайте в нашей подборке.

Кобра Gopal Venkatesan

Центральный федеральный округ

Столичный магазин по продаже бижутерии объявил вакансию «хвалителя». Он должен прогуливаться возле магазина и делать комплименты покупательницам. «Москвач» пишет, что требования к соискателю просты: хорошее настроение, искренняя улыбка, раскрепощенность, стильный и опрятный вид. Выходных нет, а зарплату обещают до 150 тысяч рублей.

В Тамбовской области наступающий год должен отметиться появлением крупнейшего в стране парка развлечений. Его открытие запланировано на май. «Тамбовские истории» пишут, что парк будет располагаться в сосновом бору рядом с Тамбовом, в нем будет лагерь, полсотни площадок для детей и взрослых, контактный зоопарк и многое другое.

Новогоднее ДТП случилось в Рязанской области: Снегурочка попала в аварию, когда торопилась на детский утренник. Девушка не пострадала, но на праздник не попала. «Рязанская сплетница» пишет, что родители детей ухитрились срочно найти ей замену, и уже через полчаса новая Снегурочка выступала перед детьми.

Северо-Западный федеральный округ

У жителя Санкт-Петербурга суд отобрал змею. Речь идет о сиамской плюющейся кобре, продажи которой запрещены из-за угрозы ее вымирания. Петербуржец купил кобру в интернете и говорит, что не знал о запрете, а потом решил перепродать. «Страновед» передает, что его оштрафовали, а кобру отправили в ленинградское отделение Российского биологического общества. По информации «Ночного губернатора», история с коброй очень захватывающая и достойна экранизации: «Его же взяли с поличным, т. е. там была какая-то разработка, оперативный эксперимент. Люди всерьез выстраивались ловить незаконного содержателя змеюки — и ведь поймали! Как мне кажется — богатая идея».

В Череповце инспекторы ГИБДД перед Новым годом вышли на работу в нарядах Деда Мороза и Снегурочки. По словам «Города Че», сказочные персонажи останавливали машины, давали напутствие водителям и дарили мандарины, иными словами — создавали праздничное настроение.

В Сыктывкаре решили построить аквапарк. «Усы Печорина» радуются, что это повысит привлекательность города, станет одним из инструментов повышения качества жизни и даже помешает оттоку населения.

Приволжский федеральный округ

Нижегородская область стала одним из регионов, где в пилотном режиме организуют инфраструктуру для подзарядки электромобилей. В первую очередь инфраструктура будет возводиться вдоль строящейся скоростной автотрассы Москва-Казань, значительная часть которой пройдет по территории Нижегородской области, пишет «Нижний гиперболоид». Зарядки для электромобилей также появятся в Подмосковье, Татарии, Ленинградской области, в Крыму, на Кубани и, внезапно, на Сахалине.

Истории о необычных новогодних елочках пополнились. «Еду в Татарстан» сообщил, что в Казани на дне Голубого озера водолазы поставили наряженную елку. Увидеть ее можно только на видео или, если погрузиться в холодную воду.

Южный федеральный округ

Необычная вакансия открыта в краснодарском кафе. «Обниматель» должен беседовать и обниматься с посетителями заведения, которым хочется получить моральную поддержку и душевное тепло. «Утренний юг» узнал, что за такую работу кафе готово платить 72 тысячи рублей.

«Кубанская телега» с огорчением изучила афишу праздничных мероприятий мэрии Краснодара. Оказалось, что она фактически заградительная и не вызывает желания идти на улицу: «Пересказывать не буду, но, если кратко, можно провести праздники перед телевизором. Огорчаться этому весьма странно, за время пандемии, как мне кажется, мы уже привыкли к праздничным «гуляниям» онлайн».

В станице Казанской фейерверком подорвали старенькие «Жигули». Для этого в салон загрузили пиротехнику и подожгли. Машину разорвало. Полиция уже ищет подрывников. «Чего только не взрывают под Новый год», — удивляется Kub Mash.

Не очень обычная история из преступного мира произошла в Волгоградской области. 27-летний заключенный незаконно получил доступ к телефону и начал звонить случайным людям, представлялся родственником и просил перечислить деньги на карту. Семь человек «помогли» аферисту, его улов составил около 60 тысяч рублей. Суд приговорил обманщика к двум годам строгого режима, пишут «Акценты News». Курьез в том, что его прошлый срок за такие же преступления должен был закончиться накануне вынесения нового приговора.

Северо-Кавказский федеральный округ

Жителю Чеченской Республики не очень понравилась новогодняя елка на улице, он над ней пошутил и выложил видеоролик в TikTok. Недолгое время спустя последовало его извинение, гражданин раскаялся в том, что проявил к елке неуважение и посмеялся над ней. «Я совершил недостойный поступок, поэтому я прошу вас простить меня. Это будет для меня уроком на всю жизнь», — цитирует жителя «Кавказ Пост».

Уральский федеральный округ

В Свердловской области вдруг нашли рекламу «МММ». На билбордах с рекламой говорится, что «МММ» теперь не пирамида, а «копилка на черный день». «Екатское чтиво» пишет, что Центробанк уже внес компанию в список подозрительных.

Сибирский федеральный округ

«Типичный Омск» пишет, что похоронная фирма из Омска предложила необычную услугу: она принимает поздравительные новогодние письма для покойников. «Доставить письмо» адресату должен Dead Morose.

Печальная история случилась в Томске. В одном из тиров обнаружены тела двух человек. Оказалось, что посетитель вначале выстрелил из пистолета в инструктора, а затем застрелился сам. «Томский очкарик» пишет, что посетителю было 26 лет. Мотивы поступка неизвестны.

Дальневосточный федеральный округ

«Борус» рассказал о феерическом новогоднем памятнике из Якутии. В Таттинском улусе сделали новогоднюю скульптуру — семейство тигров — из… навоза.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 7 января.