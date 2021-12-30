30 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Валерий Ходячий, , 16:13 — REGNUM В Южной Корее обсудили пожилого таксиста, «выпавшего» с наземной парковки.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

По сообщениям южнокорейских СМИ, 30 декабря, около 12:30 по местному времени, в южнокорейском городе Пусан пожилой таксист в возрасте старше 70 лет, выезжая с 5-этажной парковки, пробил стену и упал на дорогу.

В это время на дороге стояло несколько машин, ожидавших смены сигнала светофора.

Известно, что после падения пожилого мужчину сразу же доставили в близлежащую больницу, однако от полученных травм таксист скончался. Ещё семь человек, включая двух пешеходов, водителя и пассажира другого автомобиля, получили травмы.

Отмечается, что в здании, где произошёл инцидент, на нижних этажах находится торгово-развлекательный центр, а на верхних — парковка.

В настоящее время органы правопорядка выясняют точную причину аварии.

«Стена была картонной?» — интересуется kore***.

«Лица старше 70 лет не должны садиться за руль», — gung***.

Такси в Пусане (сс) Steve46814

«Это как надо было разогнаться, чтобы пробить стену?» — вопрошает kang***.

«Пожилые люди должны вернуть права, чтобы обезопасить не только себя, но и членов своей семьи и окружающих», — рекомендует lion***.

«Может, он куда-то спешил? Он же не мог «случайно» пробить стену?» — интересуется impa***.

«На секунду мне показалось, что я смотрю не видео с места ДТП, а какой-то блокбастер», — пишет choa***.

«Пожилые люди, верните, пожалуйста, свои права… Я даже готов каждому из вас заплатить 100 тыс. вон», — призывает theb***.

«Кто бы мог подумать, что нечто подобное может произойти в действительности», — пишет syse***.

Автомобильное движение в Пусане. Южная Корея (сс) STA3816

«По возможности лучше использовать подземный паркинг», — советует krea***.

«А может, он таким способом хотел покончить жизнь самоубийством…» — предполагает viol***.

«Да это же новый «Форсаж»!» — отмечает zxdf***.

«В этом небезопасном мире, кажется, можно даже умереть просто стоя на одном месте», — пишет phk2***.