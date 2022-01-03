Москва, 3 января 2022, 02:00 — REGNUM Защита биометрических данных станет одним из приоритетов работы комитета Госдумы по информационной политике в 2022 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Александр Евсеевич Хинштейн
Александр Евсеевич Хинштейн
Duma.gov.ru

«Я хотел бы ответить коллегам, которые увидели в этой инициативе попытку «большого брата» взять под контроль всё, что происходит в государстве, что все внесённые изменения, которые мы предлагаем, реализуются во исполнение поручения президента Российской Федерации. И все они направлены на то, чтобы максимально защитить биометрические данные у граждан Российской Федерации и их персональные данные, и эта задача является одной из приоритетных для работы комитета по информационной политике, которую мы, безусловно, продолжим», — сказал Хинштейн.

Госдума приняла закон о единой биометрической системе.

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