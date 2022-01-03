Москва, , 02:00 — REGNUM Защита биометрических данных станет одним из приоритетов работы комитета Госдумы по информационной политике в 2022 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Александр Евсеевич Хинштейн Duma.gov.ru

«Я хотел бы ответить коллегам, которые увидели в этой инициативе попытку «большого брата» взять под контроль всё, что происходит в государстве, что все внесённые изменения, которые мы предлагаем, реализуются во исполнение поручения президента Российской Федерации. И все они направлены на то, чтобы максимально защитить биометрические данные у граждан Российской Федерации и их персональные данные, и эта задача является одной из приоритетных для работы комитета по информационной политике, которую мы, безусловно, продолжим», — сказал Хинштейн.

Госдума приняла закон о единой биометрической системе.

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