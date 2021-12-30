Лос-Анджелес, США, , 15:57 — REGNUM Американский актёр Дуэйн Джонсон прокомментировал слухи о возвращении во франшизу «Форсаж» в интервью для CNN. Разговор артиста с журналистами опубликован на сайте телеканала.

Дуэйн Джонсон David Shankbone

Джонсон признался, что «был удивлён» просьбе коллеги Вина Дизеля — вернуться к роли Хоббса в новой части «Форсажа». По словам актёра, он ещё в июне 2021 года «в частном порядке» предупреждал Дизеля, что этого не произойдёт. «Публичный пост Вина стал примером его манипуляции. Мне не понравилось, что он упомянул в посте своих детей, а также смерть Пола Уокера», — поделился Джонсон.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2021 года Вин Дизель публично обратился к Дуэйну Джонсону в своём Instagram-аккаунте. «…ты должен появиться, не оставляй франшизу, у тебя есть очень важная роль. Кроме тебя никто не сможет сыграть Хоббса», — написал он.

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