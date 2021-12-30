Ташкент, , 15:57 — REGNUM Почти половина выданных коммерческими банками кредитов — 48,8% — приходится на Ташкент, сообщает Газета. уз со ссылкой на данные Центробанка страны по итогам 2021 года.

Ташкент Dilshod Akbarov

«За год объёмы кредитования в столице увеличились на 28,5 триллионов сумов (+22,3%, один доллар равен 10 800 сумов)», — говорится в публикации.

На втором месте, отмечает издание, Ташкентская область, где кредитный портфель банков составляет 19,6 триллионов сумов, или 6,1% всего портфеля.

Также сообщается, что остаток задолженности по кредитам, выданным банками юридическим и физическим лицам банков Узбекистана на 1 декабря составляет 320,8 триллионов сумов, или 29,6 миллиардов долларов.

«За год этот показатель вырос на 50 триллионов сумов, или на 18,5%», — сообщает Центральный банк.

Отмечается, что большая часть кредитов приходится на юридических лиц — 252,6 триллионов сумов (78,7%), за год объём выделяемых им ссуд вырос на 16,6%.

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