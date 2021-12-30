Рига, 30 декабря, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Бывшие владельцы квартир в жилом доме на улице Мелнсила, 2, в Риге, который год назад серьезно пострадал от взрыва, возмущены своим бесправным положением. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv в материале «Домоуправление собирает плату за обслуживание с жильцов взорвавшегося дома».

ИА REGNUM Ветхое жилье

Взрыв произошел ночью 31 декабря 2020 года, здание оказалось наполовину разрушено. Его дальнейшая судьба до сих пор не решена. По словам Инги Розефелде, в результате взрыва от их квартиры и вещей не осталось почти ничего, только картина на стене, а сами они спаслись чудом.

Год спустя картина разрухи в доме та же, супруги Розефелде за это время ютились в разных местах: летом жили в контейнере, где не было ни электричества, ни отопления. И только к осени, когда получили страховку за взорванную квартиру, выплатили за нее же кредит банку. А на оставшиеся деньги купили небольшой домик — вагончик под Ригой.

По словам пострадавших, сразу после трагедии столичные и государственные власти гарантировали, что будут помогать, была создана комиссия. Но затем вместо решений пострадавшим стали предлагать лишь бумаги-отписки.

«Мы писали, может, квартиру в аренду дадут, мы работаем в Риге. На это они отписались на четыре листа бумаги, что-такой-то и такой-то пункт, дом можно восстановить, и потому им не надо нам эту квартиру предоставлять», — вспоминает Инга Розефелде.

Рижская дума предложила компенсацию 10 000 евро на ремонт квартиры. Семья от компенсации отказалась, так как ремонтировать физически нечего, квартиры нет. Кроме того, рассказали бывшие жильцы, никого внутрь дома до сих пор не пускают.

При этом весь год жильцам, которые не могут вернуться домой, приходят счета за квартиру — за якобы обслуживание и отчисленияна ремонт. С бывших жильцов требуют в месяц по 40−80 евро.

Решение вопроса с компенсациями затягивается еще и потому, что следствие по факту взрыва затянулось, поменялся следователь по делу. «До сих пор не определен очаг взрыва, хотя пожарные сразу определили, что на третьем этаже», — не скрывает удивления медлительностью следствия бывший жилец дома Айгарс Стафецкис.

Госполиция Латвии от комментариев журналистам отказалась.