София, , 15:53 — REGNUM В результате масштабной аварии на шоссе Благоевград — пограничный переход Кулата в районе болгарско-греческой границы — временно заблокировано движение автомобильного транспорта. Об этом 30 декабря сообщает БТВ.

Пробки Krd.ru

По предварительным данным, из-за неблагоприятных погодных условий в районе болгарского населенного пункта Железница (юго-запад Болгарии) столкнулись пять автомобилей, в результате чего на горной трассе образовалась масштабная пробка. Один из пострадавших в аварии доставлен в больницу.

В настоящее время движение в приграничном районе регулируют специальные подразделения дорожной инспекции Болгарии. Сообщается об открытии объездного маршрута для транспортных средств, пересекающих границу на КПП Кулата (Болгария) — Промахон (Греция).

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