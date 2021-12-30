Москва, , 15:52 — REGNUM Сегодня, 30 декабря, по состоянию на 13:30 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,9%, до 74,7 рубля. Евро прибавляет 0,77%, поднимаясь до 84,52 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль © ИА REGNUM

«Текущее снижение российского рынка носит, скорее, технический характер. Большинство инвесторов уже завершили операции на текущий год и занялись подготовкой к праздникам, котировки на низких оборотах гоняют туда-сюда спекулянты.

Кто-то в последние дни уходящего года перекладывается из российских акций в валюту, чтобы безопасно переждать дни «тонкого рынка», когда в отсутствие большинства участников торгов волатильность повысится.

Ну и Минфин РФ, конечно, подобно запущенной на замкнутый цикл машине продолжает скупать валюту в закрома, реализуя избыточные налоговые поступления. Так что расценивать текущее снижение курса рубля как нечто фундаментальное не стоит.

В начале 2022 года большинство факторов будет работать на укрепление рубля, если, конечно, не произойдет чего-то экстраординарного.

Но главная головная боль прошедшего 2021 года — внешнеполитическая напряженность, в ближайшее время должна утихнуть в свете подготовке к встрече президентов и контактов России с НАТО», — считает эксперт.

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