Москва, 30 декабря, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Сегодня, 30 декабря, по состоянию на 13:30 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,9%, до 74,7 рубля. Евро прибавляет 0,77%, поднимаясь до 84,52 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

ИА REGNUM Рубль

«Текущее снижение российского рынка носит, скорее, технический характер. Большинство инвесторов уже завершили операции на текущий год и занялись подготовкой к праздникам, котировки на низких оборотах гоняют туда-сюда спекулянты.

Кто-то в последние дни уходящего года перекладывается из российских акций в валюту, чтобы безопасно переждать дни «тонкого рынка», когда в отсутствие большинства участников торгов волатильность повысится.

Ну и Минфин РФ, конечно, подобно запущенной на замкнутый цикл машине продолжает скупать валюту в закрома, реализуя избыточные налоговые поступления. Так что расценивать текущее снижение курса рубля как нечто фундаментальное не стоит.

В начале 2022 года большинство факторов будет работать на укрепление рубля, если, конечно, не произойдет чего-то экстраординарного.

Но главная головная боль прошедшего 2021 года — внешнеполитическая напряженность, в ближайшее время должна утихнуть в свете подготовке к встрече президентов и контактов России с НАТО», — считает эксперт.

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