Архангельск, 30 декабря 2021, 15:51 — REGNUM Одним из ожидаемых событий 2022 года для Архангельской области станет начало реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Архангельска «Талаги». Об этом в интервью «Регион 29» заявил губернатор Александр Цыбульский.
Он также отметил, что правительство ведет переговоры с потенциальными инвесторами о реконструкции терминального комплекса аэропорта.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году аэропорт Архангельск произвел замену плит взлетно-посадочной полосы на 30 млн рублей. До этого модернизация полосы проводилась в начале 70-х годов, поэтому ее состояние вызывало нарекания у представителей авиакомпаний.