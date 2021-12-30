Архангельск, 30 декабря, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Одним из ожидаемых событий 2022 года для Архангельской области станет начало реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Архангельска «Талаги». Об этом в интервью «Регион 29» заявил губернатор Александр Цыбульский.

Взлетная полоса

«Планы по реконструкции формировались раньше, но финансирования не хватало практически в два раза. На правительственной комиссии было принято решение увеличить лимит до 7,3 млрд. рублей, что при текущих ценах позволит нам сделать полосу лучшего качества в асфальто-бетонном исполнении и обеспечить все те увеличившиеся расходы, которые у потенциальных строителей возникли», — сообщил глава региона.

Он также отметил, что правительство ведет переговоры с потенциальными инвесторами о реконструкции терминального комплекса аэропорта.

«Думаю, что в 2022 году мы эти переговоры финализируем и перейдем к практической стадии реализации проекта», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году аэропорт Архангельск произвел замену плит взлетно-посадочной полосы на 30 млн рублей. До этого модернизация полосы проводилась в начале 70-х годов, поэтому ее состояние вызывало нарекания у представителей авиакомпаний.