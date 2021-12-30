Кишинёв, 30 декабря, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Молдавии нужна альтернатива действующему правительству республики. С таким заявлением выступил мэр Кишинёва Ион Чебан 30 декабря в своём телеграм-канале.

Dodon.md Ион Чебан

«В Молдове были разные коррумпированные и олигархические правительства, но нынешний кабинет министров можно назвать самым худшим в истории страны!» — написал Чебан.

Он объявил, что создаёт «Движение национальной альтернативы». Его цель остановить «катастрофу», которая в Молдавии якобы происходит из-за властей.

«Их месседжи о демократии и борьбе с коррупцией — всего лишь прикрытие для незаконных действий, которые совершаются путём захвата всех государственных институтов и преследования людей на рабочих местах», — заявил политик.

Чебан обвинил правительство республики в антисоциальной политике. Он отметил, что менее, чем за полгода работы правительства в Молдавии повысили пенсионный возраст, а также цены на топливо, газ и продукты.

«Повышение пенсии до 2000 леев осталось на бумаге, информация что на самом деле не у всех будут существенные изменения, была скрыта», — отметил Чебан.

Мэр заявил, что жители «разочарованы» работой правительства, а он не может оставаться равнодушным в этой ситуации.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду добилась, чтобы в июле 2021 года прошли досрочные выборы в парламент республики, в ходе которых победила основанная ей партия «Действие и солидарность». После этого парламент совместно президентом приняли ряд законов, которые в оппозиции называют «узурпацией власти».