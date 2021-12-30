Москва, , 15:57 — REGNUM В 13 российских регионах обстановка по коронавирусу улучшилась за неделю, однако в семи регионах — стала хуже. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, её слова приводит 30 декабря портал стопкоронавирус.рф.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По её словам, комплексная оценка ситуации отражена на тепловой карте портала. Ухудшение, как следует из карты, отмечается в семи регионах, в первую очередь оно связано со снижением охвата тестированием.

В оперштабе уточнили, что хуже обстановка стала во Владимирской области, Карачаево-Черкесии, Башкирии, Туве, Свердловской области, Югре и на Чукотке.

Как сообщало ИА REGNUM, Голикова перечислила регионы, где уровень коллективного иммунитета превысил 80%. Это Севастополь, Санкт-Петербург, Чукотка и Карелия. В среднем по России уровень достиг 61,8%.

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