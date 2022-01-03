Москва, 3 января, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Денег более чем достаточно для выплаты справедливого базового дохода. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

А. Чумичев Сергей Миронов

На выплату справедливого базового дохода семьям с детьми потребуется 7,5 трлн рублей в год, около 5,5 трлн рублей можно взять из средств, которые были накоплены в Фонде национального благосостояния (ФНБ). За счёт отмены возврата НДС экспортерам нефти и газа государство ежегодно может получить ещё 1,5 трлн рублей. Введение государственной монополии на этиловый спирт принесет в бюджет дополнительно 650 млрд рублей, привел данные Миронов.

«Как видите, этих денег более чем достаточно для выплаты справедливого базового дохода. Для реализации программы нужна лишь «политическая воля». Хочется верить, что коллеги-депутаты из других фракций поддержат нас в этом вопросе. Тем более, судя по последней риторике, позиции даже самых консервативных думских фракций, заметно левеют. Они всё больше и больше начинают разделять наши социалистические взгляды. Хочется верить, что это правда, а не политическая фальшь», — сказал Миронов.

Депутаты Госдумы от СРЗП в 2021 году внесли законопроект о справедливом базовом доходе. Если семья состоит из мужа, жены и ребёнка, то они должны получать 30 тыс. рублей в месяц, мать одиночка с ребенком — 20 тыс. рублей в месяц, отметил он.

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