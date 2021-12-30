Париж, 30 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. У 35 000 сотрудников полиции во Франции обнаружили положительный результат теста на коронавирус с начала кризиса в области здравоохранения, передает BFM TV.

Biedermann Полиция Франции

По данным полиции, с начала эпидемии коронавирусной инфекции, начавшейся два года назад, у 35 000 из 147 000 полицейских обнаружили коронавирус. Это число составляет около 25%.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала программы вакцинации против коронавируса во Франции для детей от 5 до 11 лет лишь немногие родители решили привить своих детей.