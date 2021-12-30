Самара, 30 декабря, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Материалы уголовного дела о хищении микрофинансовой организацией средств вкладчиков переданы в суд в Самарской области. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

По версии следствия, в г. Нефтегорске с сентября 2016 года по февраль 2019 года обвиняемая руководитель микрофинансовой фирмы, действуя в сговоре со своим приятелем и по его указанию, принимала личные сбережения граждан с условием выплаты компенсации за пользование деньгами в размере 20% годовых.

В материалах дела указано, что деньги обвиняемая в кассу и на расчетный счет не вносила, а отдавала их своему сообщнику, который тратил их по собственному усмотрению.

«В результате соучастники присвоили более восьми млн рублей, принадлежащих семи жителям района», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Материалы дела переданы в Нефтегорский районный суд для рассмотрения по существу.