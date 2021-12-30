Москва, 30 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Большинство жителей России (75%) встретят новый 2022 год дома в кругу семьи с родными и близкими. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Womenzone.org Новогодний стол

Будут работать в новогоднюю ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года только 5% опрошенных. Пойдут отмечать Новый год в гости ещё 3%. Другие места назвали 7% — за границей, на улице, в пути, в ресторане, в клубе, в отеле и т.д.

Женщины чаще мужчин будут справлять новый год дома в кругу семьи — 82% против 69%. Среди мужчин значительно больше тех, кто в новогоднюю ночь будет работать — 7% против 1% среди женщин.

Опрос проведён 20—27 декабря 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 397 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало, верят в новогодние приметы 44% жителей России. Чаще всего они загадают желание под бой курантов (11%).

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