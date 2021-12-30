Таллин, 30 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Законопроект о российском гражданстве, переданный на рассмотрение Госдумы РФ, предусматривает ослабление требований на его получение для нынешних жителей Прибалтики. Об этом сообщил эстонский новостной портал sputnik-meedia.ee.

Эстония

По мнению Владимира Барсегяна, члена Координационного совета российских соотечественников, проживающих в Эстонии, такое нововведение можно только приветствовать.

«Сегодня из нового закона следует, что Россия не на словах, а на деле демонстрирует свою заинтересованность в приобретении новых граждан, способных трудится для ее блага. Именно граждан, наделенных всеми правами, а не гастарбайтеров-нелегалов, которые приносят скорее вред и экономике, и обществу, нежели сколько-нибудь ощутимую пользу», — отметил он в интервью sputnik-meedia.ee.

Особо он выделил то положение законопроекта, согласно которому срок рассмотрения ходатайства о получение гражданства сократится с года до трех месяцев. При этом наличие у кандидатов другого гражданства не может считаться основанием для отказа в признании их россиянами.

«Безусловно новый закон нужно будет подкрепить модернизированной программой по добровольному переселению в Россию, чтобы создать дополнительную систему стимулов для тех, кто захочет это сделать», — заключил Барсегян.