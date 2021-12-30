Киев, , 15:46 — REGNUM За ноябрь нынешнего года совокупный государственный долг Украины возрос на $1,52 млрд, составив в общей сложности $94,15 млрд. Это 30 декабря следует из данных, обнародованных на сайте украинского минфина.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В течение ноября 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 119,9 млрд гривен, в долларовом эквиваленте — на $1,52 млрд», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно данным минфина Украины, государственный и гарантированный государством внешний долг на начало декабря 2021 года составил $55,06 млрд, внутренний — $39,09 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что, по мнению команды президента Украины Владимира Зеленского, страны Запада занимают непоследовательную позицию по вопросу газопровода «Северный поток — 2».