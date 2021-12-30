Москва, 30 декабря, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Теперь списание средств за долги из социальных выплат станет возможным только с согласия самого гражданина, и будет обеспечена надежная защита целевых социальных выплат. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Василий Пискарев

«Деньги, имеющие целевое назначение, — например, для подготовки ребенка к школе, поддержки беременных женщин и так далее — нередко списывались банками для покрытия задолженности по кредитам», — отметил парламентарий.

Теперь списать деньги в счет долга из таких выплат будет возможно только при наличии заявления гражданина.

Закон имеет обратную силу.

«Те средства, которые поступили на счет гражданина, начиная с 1 января 2021 года, и были списаны банками, будут обязаны вернуть на счёт их получателя», — добавил Пискарёв.