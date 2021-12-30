Банки вернут списанные за долги деньги из соцвыплат
Москва, 30 декабря, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Теперь списание средств за долги из социальных выплат станет возможным только с согласия самого гражданина, и будет обеспечена надежная защита целевых социальных выплат. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).
«Деньги, имеющие целевое назначение, — например, для подготовки ребенка к школе, поддержки беременных женщин и так далее — нередко списывались банками для покрытия задолженности по кредитам», — отметил парламентарий.
Теперь списать деньги в счет долга из таких выплат будет возможно только при наличии заявления гражданина.
Закон имеет обратную силу.
«Те средства, которые поступили на счет гражданина, начиная с 1 января 2021 года, и были списаны банками, будут обязаны вернуть на счёт их получателя», — добавил Пискарёв.