Вашингтон, , 15:44 — REGNUM Американский рэпер Tyler, The Creator планирует сменить сценическое имя. Об этом 30 декабря пишет «Афиша Daily».

Tyler, The Creator

В одном из последних интервью исполнитель рассказал, что хочет выступать под своим настоящим именем — Тайлер Оконма. Ранее рэпер признавался, что покойный дизайнер Вирджил Абло советовал ему чаще использовать свою фамилию.

ИА REGNUM напоминает, что Tyler, The Creator в 2019 году выпустил альбом Igor. Пластинка принесла ему победу в номинации «Лучший рэп-альбом» премии «Грэмми-2020».

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