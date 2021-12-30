Чебоксары, 30 декабря, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы полиции. Её обвинили в крупном мошенничестве, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Правоохранители установили, что она ввела в заблуждение свою знакомую, ранее состоявшую на учёте в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, о том, что может оказать содействие в получении квартиры, сославшись на наличие у неё родственных связей в администрации муниципального образования. По версии управления, фигурантка уголовного дела получила за «услуги» свыше 222 тыс. рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, в ведомстве установили, что аналогичным способом обвиняемая обманула другого знакомого, предложив ему услуги по содействию в приобретении квартир и нежилых помещений в Чебоксарах у местного застройщика по заниженной цене, получив 1,16 млн рублей.

Ей также инкриминируют попытку обмана по схожей схеме ещё одного знакомого.

Бывшего сотрудника полиции обвинили в мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 2 ч. 4 ст. 159 УК РФ; ч. 3 ст. 30 УК РФ; ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело будет рассмотрено в Ленинском районном суде Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Чебоксарах осуждён бывший сотрудник уголовно-исполнительной инспекции, которого уличили в получении взяток от осуждённых, злоупотреблении полномочиями, служебных подлогах и мошенничестве.

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