Москва, 30 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Траектория передвижения Деда Мороза над Россией попала в поле зрение российских средств наблюдения за космическим пространством. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса в Твиттере.

Дед мороз на санях

«Телескоп Кубанского государственного университета научной кооперации ИПМ имени Келдыша РАН по заданию Роскосмоса зафиксировал полёт Деда Мороза над Россией», — отмечено в сообщении.

https://twitter.com/roscosmos/status/1476525345780211712

Уточняется, что новогодний волшебник передвигался на высоте 179×201 км.

Добавим, что местоположение Санта-Клауса также отслеживается. Этим с 1955 года занимается командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).