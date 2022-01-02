Москва, 3 января, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы планируют продолжить работу по защите прав потребителей финансовых услуг, передает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Анатолий Аксаков

«Что касается защиты прав потребителя, очевидно, будет новое определение полной стоимости кредита, будет новее условие определения периода охлаждения, кредитные каникулы появляются вместе с ипотечными каникулами, скорее всего мы в ближайшее время внесем соответствующий законопроект — и о полной стоимости кредита в новом варианте, и о периоде охлаждения и о кредитных каникулах, о том, что могут ЦБ устанавливаться ограничения на выдачу необеспеченных по срокам потребительских кредитов, потому что выдача на длительные сроки — на пять и более лет необеспеченных потребительских кредитов — это уход от фактического определения полной стоимости кредита», — отметил Аксаков.

«Таким образом лазейку нашли банки и таким образом вводят в заблуждение заемщика, с другой — фактически пытаются ввести в заблуждении ЦБ», — добавил он.

В декабре 2021 года законопроект, направленный на совершенствование порядка расчета полной стоимости потребительского кредита (ПСК), внесли в Госдуму сенатор Николай Журавлёв и глава комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).