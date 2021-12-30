Тольятти, Самарская область, 30 декабря, 2021, 15:39 — ИА Регнум. 26 обманутых дольщиков получат свои квартиры в ближайшее время в Тольятти. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

В Автозаводском районе г. Тольятти с 2014 года застройщик ООО «ХимТехТранс» приостановил строительство многоквартирного жилого дома — вставки с торца дома № 45 по Южному шоссе. В результате были нарушены права 26 граждан — участников долевого строительства. В 2017 году ООО «ХимТехТранс» было ликвидировано в связи с банкротством.

Сотрудники прокуратуры, городской администрации и министерства строительства региона нашли нового застройщика, которым стал ООО ПКФ «Роспромстрой».

С 2020 года эта организация начала работы по достройке дома: был разработан проект, получена разрешительная документация, начаты строительные работы.

В результате 28 декабря 2021 года проблемный дом был введен в эксплуатацию, сейчас идет подготовка к передаче квартир 26 пострадавшим гражданам.