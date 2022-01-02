Москва, 2 января, 2022, 04:34 — ИА Регнум. Закон о продлении заморозки выплат долгов по советским вкладам является «еще одним шагом к разрушению доверия граждан к государству». Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов.

Duma.gov.ru Михаил Щапов

«Правительство указывает, что для выполнения обязательств перед гражданами понадобится колоссальная сумма — 150 триллионов рублей, это почти полтора ВВП страны. Это действительно огромные деньги, но это не значит, что государство может отказаться от своих обязательств. Ведь государство и банки не прощают долги гражданам: пусть попробует гражданин не заплатить налоги или платёж по кредиту — он быстро столкнётся с целой цепочкой проблем, в конце которой его ждёт или банкротство, или даже уголовное преследование. А вот государство позволяет себе уже 30 лет не выполнять аналогичные обязательства перед людьми», — возмущен Щапов.

Ссылку на то, что сумма долгов огромная, парламентарий считает несостоятельной.

«У нас, например, есть регионы, которые должны больше, чем их ВРП, и никто не снимает с них обязательства рассчитаться по долгам; есть компании, которые должны две, три и более валовых выручки, но никто им не прощает долги. Ситуации с задолженностью такого размера возникают регулярно, и есть наработанная десятилетняя практика их урегулирования», — напомнил депутат.

По его убеждению, если государство не может расплатиться со своими гражданами, «оно должно найти компромисс, реструктуризировать задолженность, но выполнить свои обязательства — для этого нужно желание и воля».

«Госдума уже четыре раза требовала от правительства разработать механизм урегулирования этой ситуации, но этого так и не сделано. Очевидно, что в правительстве не находится человека с достаточной волей, чтобы всё же заняться этим сложным вопросом, но, пока мы приостанавливаем действие данного закона, такой человек и не найдётся. Мы сами поощряем эту позицию — не решать проблему, каждый раз её подвешивать, дожидаясь, пока советские вкладчики просто умрут», — констатировал Щапов.

«Мы никогда не согласимся с такой тактикой выжидания по той простой причине, что она подрывает доверие граждан к государству, а без доверия мы не сможем нормально развиваться», — подчеркнул коммунист.

В России устанавливается очередной срок, после которого государство обязуется выплачивать долги по советским вкладам — до 1 января 2024 года.

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