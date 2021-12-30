30 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президенты Украины и Грузии не получат поздравлений от президента России Владимира Путина с наступающим 2022 годом.

Мирослава Романенко, , 16:32 — REGNUM Президенты Украины и Грузии не получат поздравлений от президента Российской Федерации Владимира Путина с наступающим Новым годом. В числе руководителей 42 стран, которым лидер Российского государства направил поздравительные телеграммы по случаю Рождества Христова и Нового года, Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили не значатся.

Президент России Владимир Путин Kremlin.ru

Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством Христовым и Новым годом глав зарубежных государств и правительств и руководителей международных организаций. В частности, Китая, США, Турции, Финляндии, Франции, Израиля, Индии, Италии, Канады, Швеции, Южной Кореи.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского интернет-журнала «Новое Издание». В отношении того, что не было направлено поздравление Владимиру Зеленскому, многие указали на то, что Украина не является независимым государством, а Зеленский, по их словам, «не лидер».

«А зачем Украину отдельно поздравлять, если он Штаты поздравил?..» — с сарказмом спросил Oleg P.

«Не заслужили», — добавил Olegius.

«Тем, которых нет в списке, пришлют те, кто получил поздравления…» — иронизирует Александр.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Потому что на этих территориях не лидеры», — пишет Сергей.

«Остальным он [Путин] показал то, что показал», — не без иронии отреагировала Julia.

«Все логично. Поздравления были лидерам государства. Украина и Грузия тут при чем? Пусть Госдеп поздравляет свои колонии», — добавил «Kіевлянинъ».

"Это всё равно, что куклу из кукольного театра поздравлять», — смеется Павел, говоря о Зеленском.

«Марионеток кто поздравляет?» — задался вопросом Eddy B.

«Так в Украине и лидера нет!» — отреагировал Евгений З.

«Кого в списке нет, будут Путина по телеку смотреть под куранты», — смеется Елена М.

«Так там же написано «мировым лидерам», какое отношение к лидерам имеют президенты Грузии и Украины? Вот он и поздравил их начальника — Байдена!» — шутит Анатолий М.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили President.gov.ua

«Так колонии же не поздравляют!» — с сарказмом подытожил Mark C.

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров не исключил возможность того, что после телефонного разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, последний позвонит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.