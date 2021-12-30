Москва, , 15:35 — REGNUM Большинство жителей России (65%) встретят новый 2022 год вместе с родными и близкими. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Дед Мороз и Снегурочка. Какой же Новый год без них Алексей Колчин © ИА REGNUM

Останутся в новогоднюю ночь в одиночестве 13% граждан. 5% будут встречать Новый год вдвоем с любимым человеком, по 3% — с друзьями и коллегами, 1% — с домашними животными, ещё 1% — с соседями, посетителями клуба, постояльцами отеля и т.д.

Женщины чаще мужчин будут встречать новый 2022 год с семьей — 82% против 69%. Мужчины предпочтут остаться в одиночестве — 15% против 11% среди женщин или отпразднуют новый год с друзьями — 5% против 1% среди женщин.

Опрос проведён 20—27 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 397 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало, верят в новогодние приметы 44% жителей России.

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