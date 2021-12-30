Ереван, 30 декабря, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Одного пяти возвращённых накануне Азербайджаном в Ереван военнопленных задержали сотрудники Следственного комитета Армении. Об этом 30 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Вардан Тадевосян.

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Он рассказал, что задержанного подозревают в преступлении, предусмотренного частью 3 статьи 365 УК Армении («Нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы, повлекшее тяжкие последствия»).

«Остальные четверо военнослужащих, вернувшихся на родину, допрошены в рамках уголовного дела», — сказал Тадевосян.

Напомним, 29 декабря Азербайджан передал Армении через Венгрию пятерых военнослужащих, попавших в плен в ходе боёв, которые произошли в ноябре на армяно-азербайджанской границе. Также десять армянских военнослужащих Баку передал Еревану 19 декабря.