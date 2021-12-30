Неаполь, Италия, 30 декабря, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Неаполе на 86-м году жизни скончалась Ассунта («Пупетта») Мареска, передают местные СМИ в четверг, 30 декабря.

Цитата из т/ф, « Рождение мафии: Нью-Йорк». реж Джон Илер. 2015. ) США Гангстеры

Мареска вошла в историю как первая женщина, «официально» ставшая боссом «Каморры».

В юности она выиграла один из местных конкурсов красоты, а первым совершенным ею преступлением стало убийство убийцы её мужа.