Рим, , 15:31 — REGNUM Входящие в итальянскую «широкую» правящую коалицию партии должны достичь согласия по вопросу о кандидатуре президента, в противном случае может начаться правительственный кризис, заявил в интервью La Repubblica в четверг, 30 декабря, лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

Энрико Летта (сс) Chatham House

В «широкую коалицию» входят представители леволибералов, популистов и правоконсерваторов (партии Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони).

Лидер либералов объясняет свой ультиматум намерением дать Италии президента, широко поддерживаемого парламентом, а следовательно, и гражданами. Оппоненты Летты предполагают, что таким способом леволибералы пытаются отклонить кандидатуру Сильвио Берлускони, которого могут поддержать правоконсерваторы и часть других фракций.

Кандидатуру президента Италии утверждает парламент. Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в январе 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Никто из ведущих политиков, помимо Сильвио Берлускони, пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру. Высказывается также предположение о возможном выдвижении в президенты нынешнего главы «широкой коалиции» премьер-министра Марио Драги.