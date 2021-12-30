Москва, , 15:39 — REGNUM Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции за неделю увеличился на 1,4% — с 60,4% до 61,8%. Такие показатели приведены 30 декабря на портале стопкоронавирус.рф.

Вакцинация Minzdrav.gov.ru

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что к 30 декабря первый компонент вакцины получили 78 694 436 человек, в полный цикл вакцинации прошли 74 539 609 человек. В четырёх регионах уровень коллективного иммунитета выше 80%, это Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%).

Приближаются к отметке 80% Тува (78,1%) и Московская область (77,2%). Уровень 72% и выше достигнут в Липецкой, Мурманской, Калининградской, Белгородской, Орловской областях и Хакасии.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,8%», — сказала Голикова.

Она добавила, что обстановка по коронавирусу улучшилась в 13 регионах, ухудшилась в семи регионах. Голикова призвала власти регионов осторожно относиться к снятию ограничений и наращивать темпы вакцинации и ревакцинации в период праздничных дней.

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