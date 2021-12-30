Джакарта, 30 декабря, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии рассматривает возможность запрета на въезд в страну иностранных граждан из Турции и Саудовской Аравии, сообщает Kompas.

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Это связано с увеличением случаев заражения штаммом «Омикрон» в Индонезии.

На сегодняшний день в Индонезии зарегистрировано в общей сложности 68 случаев заражения штаммом «Омикрон». 20 случаев выявили у туристов, приехавших из Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии напомнили иностранным гражданам о соблюдении санитарных норм.