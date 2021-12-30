Рим, , 15:30 — REGNUM Депутаты нижней палаты парламента Италии в четверг, 30 декабря, утвердили проект закона о бюджете на 2022 год.

Парламент Италии Camera dei deputati

Закон может вступить в силу после подписи президентом — он уже был утвержден сенатом, хотя в верхней палате парламента выражали недовольство из-за слишком позднего предоставления текстов проектов бюджета и налогового маневра.

Недовольство высказывали и лидеры профсоюзов — они отмечали, что правительство запланировало снижение налогов исключительно для среднего класса.