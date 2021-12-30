Москва, , 15:29 — REGNUM Россия готова стать посредником в налаживании диалога между Ереваном и Анкарой и ранее не раз об этом заявляла, отметила на брифинге 30 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Россия неоднократно заявляла о готовности оказать посреднические усилия, сыграть роль в этом урегулировании, подтверждала возможность для осуществления посредничества и в организации подобного контакта», — подчеркнула российский дипломат.

Захарова напомнила, что Россия не только комментирует эту тему, но уже «немало» сделала как страна, которая на практике желает улучшить отношения между этими двумя государствами.

«Нормализация отношений между Ереваном и Анкарой способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе и формированию атмосферы доверия и добрососедства», — уверена представитель российского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что нормализация отношений Турции с Арменией может иметь место при условии, что Армения откажется от своей агрессивной и экспансионистской политики в отношении Азербайджана.

Он добавил, что Анкара также ждёт от Еревана отказа от исторических претензий Армении к Турции. Это касается и геноцида армян в Турции в начале ХХ века.

Напомним, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. С 1993 года Анкара закрыла со своей стороны турецко-армянскую границу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.