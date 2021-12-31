Москва, 31 декабря, 2021, 05:28 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») отметил надежность государственной единой биометрической системы.

Биометрия

«В России запускается государственная Единая биометрическая система, надёжная защищённая от любых утечек и несанкционированного доступа», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

По его словам, за первое полугодие 2022 года предстоит обеспечить передачу в ГИС «ЕБС» данных, ранее собранных коммерческими банками.

«Это важно, так как гарантированно обеспечить сохранность персональных данных возможно только силами государства. Принципиально важно, что передача гражданами своей биометрии — была и будет сугубо добровольной», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон о единой государственной системе биометрических данных. Единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы, а положения, регулирующие порядок ее функционирования, будут утверждаться правительством РФ.