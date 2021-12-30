Москва, 30 декабря, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В 2022 году в России сохранится повышенный спрос на сотрудников, а соответственно, еще больше компаний будут испытывать сложности при найме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря заявил общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарии, депутат Казанской городской думы («Партия роста») Михаил Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

«В прошлом году на рынок были выброшены тысячи рабочих рук, в том числе и блестящих умов. Поэтому те, кто нанимал в прошлом году, не испытывали больших трудностей, более того, у них была возможность приобрести дорогие кадры дешево. Сегодня, когда экономика восстанавливается, бизнес адаптировался, мы имеем повышение спроса на кадры, и поэтому две трети российских компаний в 2021 году испытывают сложности при найме, — сказал Кузнецов. — Кроме того, не стоит забывать про активное развитие института самозанятости, который тоже забирает сотрудников».

Как полагает эксперт, в 2022 году продолжится повышенный спрос на сотрудников, а соответственно, еще больше компаний будут испытывать сложности при найме.

«Компании еще пока не адаптировались к новым подходам, и самих сотрудников на рынке за год резко не прибавится. Центры занятости давно превратились в место выдачи господдержки безработным, и ни одна компания не может там нанять сотрудника», — уточнил Кузнецов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, безработица в России в ноябре 2021 года сохранилась на уровне исторического минимума в 4,3%.