Рим, 30 декабря, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Жители Италии потратят около 1,7 млрд евро на подготовку новогоднего стола, с такой оценкой выступили в четверг, 30 декабря, в бизнес-ассоциации Confcooperative.

andreaegger Праздничный стол

Это на 300 млн евро больше, чем в 2020 году, но на 400 млн евро меньше, чем в докризисном 2019 году. Средняя сумма расходов каждого жителя страны составит около 30 евро.

Более половины семей страны намерены собраться дома большими компаниями (более 10 человек), сообщили также аналитики.