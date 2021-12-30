Сеул, , 15:26 — REGNUM С 2022 года шесть банков Южной Кореи освободят клиентов в возрасте старше 65 лет от уплаты комиссионных при использовании банкоматов. Об этом сообщает The Hankyoreh со ссылкой на представителей Корейской федерации банков.

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По их словам, данная мера призвана смягчить неудобства, связанные с постепенным переходом банков к цифровому формату работы и сокращением числа отделений.

Известно, что от комиссий за денежные переводы в другие банки будут освобождены клиенты Nonghyup, Shinhan, Woori, Kookmin, Hana и IBK.

По состоянию на конец сентября на балансе этих банков находился 26 981 банкомат, что составляет 83% их общего числа банкоматов по всей стране.