Ульяновск, , 15:22 — REGNUM Освещением улиц Ульяновска займётся специализированная организация. Об этом сообщает администрация областного центра.

Освещение Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В мэрии поясняют, что по поручению главы города Дмитрия Вавилина будет воссоздано муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет», которое в 2014 году вошло состав муниципального унитарного предприятия «УльГЭС».

Руководитель Ульяновска поясняет, что в городе «темно на многих участках» вечером и ночью, поэтому необходимо «вернуть отдельное учреждение», которое специализировалось бы только на освещении улиц, общественных пространств и дворов.

МБУ «Горсвет» в настоящее время зарегистрировано как юридическое лицо, «УльГЭС» готовит передачe технической документации. Во вновь созданном учреждении будут работать 50 специалистов и организуют круглосуточную диспетчерскую службу наружного освещения.

В муниципальную систему освещения Ульяновска входят более 32,6 тыс. осветительных приборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил разработать программу реконструкции теплоисточников на объектах социальной сферы «в тех населённых пунктах, где уже есть газ, подведённый до границ домовладений этих объектов. Раньше в регионе подобной программы не было и работали адресно и локально, модернизируя наиболее проблемные теплоисточники.

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