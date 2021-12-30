Москва, 30 декабря 2021, 15:21 — REGNUM Власти Украины с помощью поставленного НАТО оружия «будет расстреливать» гражданское население Донбасса, заявила 30 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который назвал неприемлемой ситуацию с блокированием Германией приобретения Киевом оружия через НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировке приобретения Киевом оружия через систему НАТО.
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