Москва, , 15:21 — REGNUM Власти Украины с помощью поставленного НАТО оружия «будет расстреливать» гражданское население Донбасса, заявила 30 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом она прокомментировала заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который назвал неприемлемой ситуацию с блокированием Германией приобретения Киевом оружия через НАТО.

«Это не первое такое заявление. И в принципе, заявления, которые идут в русле заявленной политики, они подтверждают наши опасения относительно того, что руководство Украины не намерено идти по пути мирного урегулирования внутриукраинского конфликта, планирует использовать силу против гражданского населения Донбасса», — заявила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировке приобретения Киевом оружия через систему НАТО.

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