Москва, , 01:18 — REGNUM Закон о предельной долговой нагрузке не должен повлечь разрушение рынка кредитования. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Константин Бахарев («Единая Россия»).

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если мы примем закон, который позволит снизить предельный размер долговой нагрузки, вот это будет для них реальной помощью. Другое дело, что это не должно разрушить сам рынок, и это снижение должно быть плавным и экономически обоснованным», — отметил Бахарев.

Госдума приняла закон об ограничении предельной долговой нагрузки, об обязательном информировании кредитными организациями, включая и коммерческие банки, и микрофинансовые организации тех клиентов, у кого эта предельно-долговая нагрузка, то есть ПДН, зашкаливает и превышает 50 процентов.

«А я хочу напомнить, что сегодня по статистике Банка России это каждый третий заёмщик. Вот вы вдумайтесь, каждый третий заёмщик сегодня банков и микрофинансовых организаций, и кредитных кооперативов вынужден большую часть располагаемых доходов тратить не на продукты питания, не на оплату жилищно-коммунальных, других услуг, не на промышленные товары, а на обслуживание ранее взятых кредитов и займов». — отметил парламентарий.

Следует рынок кредитования «сделать регулируемым, а не стихийным, как это было в 90-х годах», считает депутат.

Он видит риски в предложении запретить микрофинансовые организации.

В систему макропруденциального регулирования, применяемого Банком России, вводится новый инструмент — прямые количественные ограничения максимально допустимой доли отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов) указанного вида, предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала.

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