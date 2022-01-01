Москва, 2 января, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Закон о предельной долговой нагрузке не должен повлечь разрушение рынка кредитования. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Константин Бахарев («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Если мы примем закон, который позволит снизить предельный размер долговой нагрузки, вот это будет для них реальной помощью. Другое дело, что это не должно разрушить сам рынок, и это снижение должно быть плавным и экономически обоснованным», — отметил Бахарев.

Госдума приняла закон об ограничении предельной долговой нагрузки, об обязательном информировании кредитными организациями, включая и коммерческие банки, и микрофинансовые организации тех клиентов, у кого эта предельно-долговая нагрузка, то есть ПДН, зашкаливает и превышает 50 процентов.

«А я хочу напомнить, что сегодня по статистике Банка России это каждый третий заёмщик. Вот вы вдумайтесь, каждый третий заёмщик сегодня банков и микрофинансовых организаций, и кредитных кооперативов вынужден большую часть располагаемых доходов тратить не на продукты питания, не на оплату жилищно-коммунальных, других услуг, не на промышленные товары, а на обслуживание ранее взятых кредитов и займов». — отметил парламентарий.

Следует рынок кредитования «сделать регулируемым, а не стихийным, как это было в 90-х годах», считает депутат.

Он видит риски в предложении запретить микрофинансовые организации.

В систему макропруденциального регулирования, применяемого Банком России, вводится новый инструмент — прямые количественные ограничения максимально допустимой доли отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов) указанного вида, предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала.

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