Киев, 30 декабря, 2021, 15:19 — ИА Регнум. По мнению команды президента Украины Владимира Зеленского, страны Запада занимают непоследовательную позицию по вопросу газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом 30 декабря заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью изданию «Факты».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По словам советника главы украинского лидера, его команду в числе прочего беспокоит «непоследовательность внешних партнеров».

«Один из примеров, а их множество, — «Северный поток — 2», который существенно усилил глобальные позиции Российской Федерации», — сказал он.

Также Подоляк назвал в числе тревожащих команду Зеленского тем конфликт в Донбассе и в целом вопрос безопасности, который он связал с Россией, «монополии в энергетике внутри страны» и «искривление медийного пространства».

При этом он пожаловался, что СМИ Украины, как считает советник главы украинского лидера, не задают позитивную повестку дня, отражающую то, чем, по его мнению, страна «может стратегически гордиться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители руководства Украины говорят о том, что они не фиксируют какого-то чрезвычайного скопления российских войск у их границы.