Бухарест, 30 декабря, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Неизвестному гражданину, сообщившему о якобы заложенной бомбе в крупном торговом комплексе Бухареста, грозит тюремное заключение на срок до 10 лет за ложное сообщение и создание «панической обстановки». Об этом заявили представители министерства внутренних дел Румынии, передает Румынское телевидение

Pikio.pl Полиция

Согласно официальной информации, 29 декабря неустановленный злоумышленник отправил в региональное отделение полиции Бухареста электронное письмо с уведомлением о заложенном в здании универмага Park Lake Mall в центре румынской столицы взрывном устройстве. В результате спецоперации из указанного корпуса были эвакуированы около тысячи человек. Поиски несуществующей бомбы заняли у правоохранителей три часа.

Отряды спецназа блокировали автомобильное и трамвайное движение на ряде бухарестских улиц, что вызвало слухи и панику среди местного населения. В настоящее время указанный торговый центр работает в обычном режиме. Представители Park Lake Mall усилили внутреннюю охрану своих помещений.

Анонимные телефонные звонки и письма с сообщениями о «минировании» отдельных объектов являются нетипичными для Румынии. Согласно румынскому законодательству, за ложную информацию о террористических акциях предусмотрено суровое наказание.