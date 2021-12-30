Салехард, , 15:18 — REGNUM На Ямале в новогоднюю ночь ожидаются 40-градусные морозы. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«А тепло ли тебе, девица?» Цитата из к/ф «Морозко». реж. Александр Роу. 1964. СССР

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис под Новый год — трансляция о природных бедствиях»

В ночь на 31 декабря в регионе температура воздуха составит по прогнозам синоптиков — 37… — 42 °C, днём — 25… — 30 °C, местами до — 40. Ожидается небольшой снег и слабый ветер.

Первый день 2022 года будет снежным и морозным. Ночью — 28… — 33 °C, днём — 19… — 24 °C.

2 января будет относительно ямальской зимы довольно тепло. Ночью — 22… — 27 °C, днём — 17… — 22 °C.