Тбилиси, , 15:19 — REGNUM Жителей туристического посёлка Местия в Западной Грузии нужно лишить льготы на бесплатное использование электроэнергии, положенное для тех, кто проживает в горных районах. С таким заявлением выступил перед журналистами председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания.

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В Местии начались аварийные перебои с подачей электроэнергии из-за большой нагрузки на сеть. В GNERC заявляют, что это вызвано большим количеством ферм для майнига криптовалют, установленных в посёлке.

«Необходимо принять меры против незаконного майнинга, чтобы бесперебойно обеспечивать электроэнергией объекты, которые больше всего нуждаются в энергии — туристические объекты, отели, канатные дороги. Каждый должен платить за электроэнергию», — сказал Нармания.

Стоит отметить, что в Местии в последнее время регулярно отключают электричество, что приводит к отключению и отопления. Жители посёлка выходят на акции протеста. Они требуют от мэрии изъять оборудование для майнинга у владельцев. В мэрии отмечают, что для этого нет законных оснований.

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