Москва, , 00:01 — REGNUM Госдума законом приостановила индексацию пенсий военных и силовиков при профицитном бюджете, возмущен депутат Госдумы от СРЗП Валерий Гартунг, передает корреспондент ИА REGNUM.

Валерий Гартунг Duma.gov.ru

«Мы приостанавливаем выполнение нормы закона, исполнение нормы закона, которая обязывает государство индексировать пенсию военным пенсионерам на 2% выше инфляции. Причем обосновывается это тем, что у государства нет денег. Ну как так? Только что мы приняли бюджет, в котором четко написано, что у нас профицит 1,3 трлн рублей. Это во много раз больше, чем необходимо для того, чтобы профинансировать обязательства государства по исполнению этой нормы закона», — указал Гартунг.

Ну как можно обосновать отказ государства выплачивать пенсии погибшим, погибших, семьям погибших военных, если есть деньги у государства, возмущен парламентарий.

«Мне кажется, это как раз не тот случай, когда нужно отказываться выполнять обязательства государства перед военными пенсионерами и перед семьями погибших военных пенсионеров, погибших военных». — говорит он.

До 1 января 2023 года пролонгируется приостановление действия нормы о ежегодной индексации пенсий для лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей.

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