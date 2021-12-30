Москва, 30 декабря, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Верят в новогодние приметы 44% жителей России. Чаще всего они загадают желание под бой курантов (11%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Fansshare.com Шампанское

Считают хорошей приметой просмотр поздравления президента России 5%. Столько же назвали любимой новогодней традицией поедание оливье и селёдки под шубой. Пишут желание на бумажке, сжигают ее, бросают пепел в бокал с шампанским и выпивают до дна 3%.

Обязательно встречают Новый год в новой одежде 2%, с бенгальскими огнями и запуском фейерверков — ещё 2%. Верят в другие приметы 9%. Нет никаких новогодних примет у 64%, чаще у мужчин, чем у женщин — 64% против 41%.

Опрос проведён 21—27 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 391 населенном пункте.

ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии Нового года жители России чаще всего мечтают об отпусках (13%), деньгах (13%) и о недвижимости (11%).

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